Trump e Putin se reúnem no Alasca para discutir conflito ucraniano

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Trump e Putin se encontram no Alasca para discutir cessar-fogo na Ucrânia.

Primeiro encontro presencial desde o retorno de Trump à presidência.

Rússia exige concessões territoriais enquanto Ucrânia pede retirada total das tropas russas.

Acordo imediato é improvável, com risco de aumento das tensões entre os países.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder russo, Vladimir Putin, encontram-se no Alasca para discutir um possível cessar-fogo na Ucrânia. Este é o primeiro encontro presencial entre os dois desde o retorno de Trump à presidência. A reunião começa com uma conversa privada auxiliada por intérpretes, seguida de negociações ampliadas com suas delegações.

O conflito na Ucrânia continua sem solução clara. A Rússia exige concessões territoriais e suspensão de sanções, enquanto a Ucrânia, liderada por Volodymyr Zelensky, pede a retirada total das tropas russas. As negociações anteriores falharam em alcançar um consenso, e Kiev busca apoio contínuo dos aliados ocidentais.

A reunião no Alasca é significativa para as relações internacionais, mas um acordo imediato parece improvável devido às complexas questões em discussão. A possibilidade de aumento das tensões entre Rússia e Estados Unidos persiste caso não se chegue a um entendimento comum.

Qual é o objetivo da reunião entre Trump e Putin no Alasca?

O objetivo da reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca é discutir um possível cessar-fogo na Ucrânia.

‌



Quais são as principais demandas de cada lado nas negociações?

A Rússia exige concessões territoriais e a suspensão de sanções, enquanto a Ucrânia, liderada por Volodymyr Zelensky, pede a retirada total das tropas russas.

Qual é a perspectiva sobre os resultados da reunião?

A perspectiva sobre os resultados da reunião é de que um acordo imediato parece improvável devido às complexas questões em discussão e à possibilidade de aumento das tensões entre Rússia e Estados Unidos.

‌



Quando foi o último encontro presencial entre Trump e Putin antes desta reunião?

Esta é a primeira reunião presencial entre Donald Trump e Vladimir Putin desde o retorno de Trump à presidência.

‌



