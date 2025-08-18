Trump e Putin se reúnem no Alasca para discutir conflito ucraniano
Líderes buscam cessar-fogo em meio a tensões contínuas
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder russo, Vladimir Putin, encontram-se no Alasca para discutir um possível cessar-fogo na Ucrânia. Este é o primeiro encontro presencial entre os dois desde o retorno de Trump à presidência. A reunião começa com uma conversa privada auxiliada por intérpretes, seguida de negociações ampliadas com suas delegações.
O conflito na Ucrânia continua sem solução clara. A Rússia exige concessões territoriais e suspensão de sanções, enquanto a Ucrânia, liderada por Volodymyr Zelensky, pede a retirada total das tropas russas. As negociações anteriores falharam em alcançar um consenso, e Kiev busca apoio contínuo dos aliados ocidentais.
A reunião no Alasca é significativa para as relações internacionais, mas um acordo imediato parece improvável devido às complexas questões em discussão. A possibilidade de aumento das tensões entre Rússia e Estados Unidos persiste caso não se chegue a um entendimento comum.
Qual é o objetivo da reunião entre Trump e Putin no Alasca?
O objetivo da reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca é discutir um possível cessar-fogo na Ucrânia.
Quais são as principais demandas de cada lado nas negociações?
A Rússia exige concessões territoriais e a suspensão de sanções, enquanto a Ucrânia, liderada por Volodymyr Zelensky, pede a retirada total das tropas russas.
Qual é a perspectiva sobre os resultados da reunião?
A perspectiva sobre os resultados da reunião é de que um acordo imediato parece improvável devido às complexas questões em discussão e à possibilidade de aumento das tensões entre Rússia e Estados Unidos.
Quando foi o último encontro presencial entre Trump e Putin antes desta reunião?
Esta é a primeira reunião presencial entre Donald Trump e Vladimir Putin desde o retorno de Trump à presidência.
