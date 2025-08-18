Logo R7.com
Rússia x Ucrânia


Trump e Zelensky buscam acordo de paz na Casa Branca

Presidentes discutem estratégias para encerrar conflito entre Rússia e Ucrânia

Conexão Record News

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Trump e Zelensky se reuniram na Casa Branca para discutir um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.
  • Trump expressou ceticismo sobre o fim imediato da guerra, mas espera progresso nas negociações.
  • Presidente dos EUA criticou a gestão de Biden e defendeu que a guerra poderia ter sido evitada em sua administração.
  • Zelensky reafirmou o compromisso da Ucrânia com a integridade territorial e a necessidade de apoio militar.

 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca para discutir um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Durante a coletiva de imprensa, Trump afirmou que não acredita no fim imediato da guerra, mas espera avanços significativos nas negociações.

Trump criticou a gestão de Joe Biden, afirmando que a guerra poderia ter sido evitada sob sua administração. Ele destacou que busca um acordo de paz definitivo em vez de um cessar-fogo temporário. Zelensky reafirmou seu compromisso em manter a integridade territorial da Ucrânia e garantir eleições parlamentares.

A questão do apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia também foi abordada. Trump enfatizou que a assistência é realizada por meio de vendas de equipamentos militares, enquanto Zelensky destacou a necessidade de rearmar o país para se defender dos ataques russos.

Qual foi o objetivo da reunião entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca?

O encontro teve como objetivo discutir um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.


O que Donald Trump afirmou sobre o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia?

Trump disse que não acredita no fim imediato da guerra, mas espera avanços significativos nas negociações.

Qual é a posição de Volodymyr Zelensky em relação à integridade territorial da Ucrânia?

Zelensky reafirmou seu compromisso em manter a integridade territorial da Ucrânia e garantir eleições parlamentares.


O que foi discutido sobre o apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia?

Trump destacou que a assistência é feita por meio de vendas de equipamentos militares, enquanto Zelensky mencionou a necessidade de rearmar o país para se defender dos ataques russos.

Coletiva de imprensa com participação dos presidentes de Estados Unidos e Ucrânia aconteceu na Casa Branca nesta segunda-feira (18)

