Trump e Zelensky buscam acordo de paz na Casa Branca
Presidentes discutem estratégias para encerrar conflito entre Rússia e Ucrânia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca para discutir um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Durante a coletiva de imprensa, Trump afirmou que não acredita no fim imediato da guerra, mas espera avanços significativos nas negociações.
Trump criticou a gestão de Joe Biden, afirmando que a guerra poderia ter sido evitada sob sua administração. Ele destacou que busca um acordo de paz definitivo em vez de um cessar-fogo temporário. Zelensky reafirmou seu compromisso em manter a integridade territorial da Ucrânia e garantir eleições parlamentares.
A questão do apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia também foi abordada. Trump enfatizou que a assistência é realizada por meio de vendas de equipamentos militares, enquanto Zelensky destacou a necessidade de rearmar o país para se defender dos ataques russos.
Qual foi o objetivo da reunião entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca?
O encontro teve como objetivo discutir um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.
O que Donald Trump afirmou sobre o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia?
Trump disse que não acredita no fim imediato da guerra, mas espera avanços significativos nas negociações.
Qual é a posição de Volodymyr Zelensky em relação à integridade territorial da Ucrânia?
Zelensky reafirmou seu compromisso em manter a integridade territorial da Ucrânia e garantir eleições parlamentares.
O que foi discutido sobre o apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia?
Trump destacou que a assistência é feita por meio de vendas de equipamentos militares, enquanto Zelensky mencionou a necessidade de rearmar o país para se defender dos ataques russos.
