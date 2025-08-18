Trump e Zelensky buscam soluções para conflito na Ucrânia
Líderes dos EUA e Ucrânia discutem guerra com Rússia na Casa Branca
Os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, se reuniram na Casa Branca para discutir o conflito no leste europeu que já dura três anos. Este encontro ocorre após Trump ter se encontrado com Vladimir Putin, presidente da Rússia, no Alasca.
O pesquisador Lier Ferreira comentou sobre as expectativas em relação a essas reuniões. Ele acredita que, embora as negociações possam trazer esperança de uma paz duradoura, ainda são necessários mais encontros antes de se alcançar um cessar-fogo efetivo que beneficie a região e a população ucraniana.
A pressão dos países europeus sobre Trump é um fator significativo nas negociações. Ferreira destaca a importância de países como Alemanha e França, que têm interesses específicos na região e estão envolvidos na busca por uma solução pacífica. A Ucrânia continua a receber apoio militar tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, reforçando sua posição no conflito.
Coletiva de imprensa com participação dos presidentes de Estados Unidos e Ucrânia aconteceu na Casa Branca nesta segunda-feira (18)
