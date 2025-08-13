Trump e Zelensky discutem segurança em reunião virtual Encontro contou com líderes europeus e focou em sanções e cessar-fogo Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 16h34 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h34 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Trump e Zelensky participaram de reunião virtual com líderes europeus sobre segurança.

Discussão focou em sanções à Rússia e a importância da segurança da Ucrânia e da Europa.

Zelensky solicitou uma reunião trilateral com Trump e Putin para tratar do conflito.

Especialista menciona desafios nas negociações devido às exigências territoriais da Rússia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, participaram de uma reunião virtual nesta quarta-feira com líderes europeus. A discussão centrou-se na segurança europeia e ucraniana e possíveis sanções à Rússia.

Durante o encontro, o chanceler alemão Friedrich Merz destacou a importância de proteger os interesses de segurança da Europa e da Ucrânia. Zelensky manifestou interesse em uma reunião trilateral com Trump e Vladimir Putin para tratar do conflito na Ucrânia.

Trump afirmou que as negociações com Putin, programadas para sexta-feira, serão um teste para alcançar um cessar-fogo permanente. Ele ressaltou que as questões territoriais devem ser decididas pela Ucrânia.

Manuel Furriela, especialista em direito internacional, comentou sobre as dificuldades nas negociações. Ele destacou que a Rússia mantém suas exigências territoriais enquanto a Ucrânia resiste a ceder uma parte significativa de seu território. Furriela também apontou a preocupação da União Europeia com eventuais expansões russas além da Ucrânia.

Qual foi o foco da reunião virtual entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky?

A reunião virtual entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky focou na segurança europeia e ucraniana, além de possíveis sanções à Rússia.

O que o chanceler alemão Friedrich Merz destacou durante o encontro?

Friedrich Merz destacou a importância de proteger os interesses de segurança da Europa e da Ucrânia.

Qual é a posição de Trump em relação às negociações com Putin?

Trump afirmou que as negociações com Putin, programadas para sexta-feira, serão um teste para alcançar um cessar-fogo permanente, ressaltando que as questões territoriais devem ser decididas pela Ucrânia.

O que comenta o especialista Manuel Furriela sobre as negociações?

Manuel Furriela comentou que a Rússia mantém suas exigências territoriais enquanto a Ucrânia resiste a ceder uma parte significativa de seu território, além de apontar a preocupação da União Europeia com eventuais expansões russas além da Ucrânia.

