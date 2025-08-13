Trump e Zelensky discutem segurança em reunião virtual
Encontro contou com líderes europeus e focou em sanções e cessar-fogo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, participaram de uma reunião virtual nesta quarta-feira com líderes europeus. A discussão centrou-se na segurança europeia e ucraniana e possíveis sanções à Rússia.
Durante o encontro, o chanceler alemão Friedrich Merz destacou a importância de proteger os interesses de segurança da Europa e da Ucrânia. Zelensky manifestou interesse em uma reunião trilateral com Trump e Vladimir Putin para tratar do conflito na Ucrânia.
Trump afirmou que as negociações com Putin, programadas para sexta-feira, serão um teste para alcançar um cessar-fogo permanente. Ele ressaltou que as questões territoriais devem ser decididas pela Ucrânia.
Manuel Furriela, especialista em direito internacional, comentou sobre as dificuldades nas negociações. Ele destacou que a Rússia mantém suas exigências territoriais enquanto a Ucrânia resiste a ceder uma parte significativa de seu território. Furriela também apontou a preocupação da União Europeia com eventuais expansões russas além da Ucrânia.
