Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Rússia x Ucrânia


Trump e Zelensky discutem segurança em reunião virtual

Encontro contou com líderes europeus e focou em sanções e cessar-fogo

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Trump e Zelensky participaram de reunião virtual com líderes europeus sobre segurança.
  • Discussão focou em sanções à Rússia e a importância da segurança da Ucrânia e da Europa.
  • Zelensky solicitou uma reunião trilateral com Trump e Putin para tratar do conflito.
  • Especialista menciona desafios nas negociações devido às exigências territoriais da Rússia.

 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, participaram de uma reunião virtual nesta quarta-feira com líderes europeus. A discussão centrou-se na segurança europeia e ucraniana e possíveis sanções à Rússia.

Durante o encontro, o chanceler alemão Friedrich Merz destacou a importância de proteger os interesses de segurança da Europa e da Ucrânia. Zelensky manifestou interesse em uma reunião trilateral com Trump e Vladimir Putin para tratar do conflito na Ucrânia.

Trump afirmou que as negociações com Putin, programadas para sexta-feira, serão um teste para alcançar um cessar-fogo permanente. Ele ressaltou que as questões territoriais devem ser decididas pela Ucrânia.

Manuel Furriela, especialista em direito internacional, comentou sobre as dificuldades nas negociações. Ele destacou que a Rússia mantém suas exigências territoriais enquanto a Ucrânia resiste a ceder uma parte significativa de seu território. Furriela também apontou a preocupação da União Europeia com eventuais expansões russas além da Ucrânia.


Qual foi o foco da reunião virtual entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky?

A reunião virtual entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky focou na segurança europeia e ucraniana, além de possíveis sanções à Rússia.

O que o chanceler alemão Friedrich Merz destacou durante o encontro?

Friedrich Merz destacou a importância de proteger os interesses de segurança da Europa e da Ucrânia.


Qual é a posição de Trump em relação às negociações com Putin?

Trump afirmou que as negociações com Putin, programadas para sexta-feira, serão um teste para alcançar um cessar-fogo permanente, ressaltando que as questões territoriais devem ser decididas pela Ucrânia.

O que comenta o especialista Manuel Furriela sobre as negociações?

Manuel Furriela comentou que a Rússia mantém suas exigências territoriais enquanto a Ucrânia resiste a ceder uma parte significativa de seu território, além de apontar a preocupação da União Europeia com eventuais expansões russas além da Ucrânia.

Veja também


Veja também: tropas ucranianas rejeitam concessões territoriais à Rússia e maioria da população quer o fim da guerra

Conexão Record News playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.