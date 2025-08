Trump impõe novas tarifas comerciais com aleatoriedade Tarifas variam até 41% e entram em vigor em agosto; Brasil enfrenta taxa de 50% Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 18h31 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h31 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Trump assina novos decretos com tarifas comerciais variando de 10% a 41% para países com déficit comercial.

As tarifas entrarão em vigor em 7 de agosto, e o Brasil sofrerá a maior taxa, de 50%.

Funcionários da Casa Branca justificam as tarifas como uma reestruturação do comércio mundial para beneficiar trabalhadores americanos.

Especialistas alertam sobre a falta de uniformidade nas tarifas e possíveis impactos negativos no consumo interno dos EUA.

Venezuela fica com tarifa de 15% mesmo sem negociar com os EUA; professor vê 'aleatoriedade'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou decretos estabelecendo novas tarifas para países com déficit comercial em relação aos EUA. As taxas variam de 10% a 41% e entrarão em vigor no dia 7 de agosto. O Brasil enfrentará uma tarifa acumulada de 50%, a maior entre os países afetados.

Funcionários da Casa Branca explicaram que o adiamento visa dar tempo para que as alfândegas se preparem. A administração Trump justifica as tarifas como uma reestruturação do comércio mundial para beneficiar trabalhadores americanos.

Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, destacou a falta de uniformidade nas tarifas, apontando que apenas o Reino Unido terá taxas iniciais próximas de 10%. Países como Venezuela enfrentarão tarifas de até 15% sem negociação prévia. Ele também mencionou possíveis impactos negativos no consumo interno dos EUA devido à imprevisibilidade das políticas tarifárias futuras de Trump.

