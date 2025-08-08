Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Estados Unidos


Trump impõe tarifas pesadas a países com déficits comerciais

Brasil e Índia enfrentam desafios com novas tarifas dos EUA

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Estados Unidos impõem novas tarifas comerciais sob a liderança de Donald Trump.
  • Tarifas variam entre 10% e 50%, dependendo do saldo comercial dos países com os EUA.
  • Brasil e Índia enfrentam tarifas elevadas devido a desafios diplomáticos e compras específicas.
  • Especialistas alertam para impactos significativos nas relações comerciais e na economia global.

 

Os Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, implementaram novas tarifas comerciais que afetam diversos países, incluindo o Brasil e a Índia. As medidas visam reestruturar as relações comerciais em favor dos trabalhadores americanos. As tarifas variam entre 10% e 50%, dependendo do balanço comercial com os EUA.

Países com superávit comercial com os Estados Unidos, como a União Europeia, Japão e Coreia do Sul, estão sujeitos a tarifas mais baixas. Nações com déficit comercial enfrentam taxas mais altas; por exemplo, Síria e Suíça têm taxas elevadas. O Brasil enfrenta uma tarifa de até 50% devido a questões diplomáticas e judiciais envolvendo grandes empresas de tecnologia.

A Índia também está sujeita a tarifas elevadas devido à compra de petróleo russo. Esta decisão dos EUA foi tomada sem um acordo internacional, gerando controvérsias. O governo indiano expressou descontentamento e planeja tomar medidas para proteger seus interesses comerciais.

Manuel Furriela, especialista em direito internacional pela USP, comentou que essas mudanças representam uma nova era nas relações comerciais com os Estados Unidos, afetando significativamente a economia global e as economias de países como o Brasil e a Índia.

Veja também


Especialista em direito do consumidor analisa ações contra os valores praticados por hotéis de Belém (PA)

Conexão Record News playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.