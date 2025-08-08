Trump impõe tarifas pesadas a países com déficits comerciais
Brasil e Índia enfrentam desafios com novas tarifas dos EUA
Os Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, implementaram novas tarifas comerciais que afetam diversos países, incluindo o Brasil e a Índia. As medidas visam reestruturar as relações comerciais em favor dos trabalhadores americanos. As tarifas variam entre 10% e 50%, dependendo do balanço comercial com os EUA.
Países com superávit comercial com os Estados Unidos, como a União Europeia, Japão e Coreia do Sul, estão sujeitos a tarifas mais baixas. Nações com déficit comercial enfrentam taxas mais altas; por exemplo, Síria e Suíça têm taxas elevadas. O Brasil enfrenta uma tarifa de até 50% devido a questões diplomáticas e judiciais envolvendo grandes empresas de tecnologia.
A Índia também está sujeita a tarifas elevadas devido à compra de petróleo russo. Esta decisão dos EUA foi tomada sem um acordo internacional, gerando controvérsias. O governo indiano expressou descontentamento e planeja tomar medidas para proteger seus interesses comerciais.
Manuel Furriela, especialista em direito internacional pela USP, comentou que essas mudanças representam uma nova era nas relações comerciais com os Estados Unidos, afetando significativamente a economia global e as economias de países como o Brasil e a Índia.
