Trump impõe tarifas pesadas a países com déficits comerciais Brasil e Índia enfrentam desafios com novas tarifas dos EUA Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 21h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 21h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estados Unidos impõem novas tarifas comerciais sob a liderança de Donald Trump.

Tarifas variam entre 10% e 50%, dependendo do saldo comercial dos países com os EUA.

Brasil e Índia enfrentam tarifas elevadas devido a desafios diplomáticos e compras específicas.

Especialistas alertam para impactos significativos nas relações comerciais e na economia global.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, implementaram novas tarifas comerciais que afetam diversos países, incluindo o Brasil e a Índia. As medidas visam reestruturar as relações comerciais em favor dos trabalhadores americanos. As tarifas variam entre 10% e 50%, dependendo do balanço comercial com os EUA.

Países com superávit comercial com os Estados Unidos, como a União Europeia, Japão e Coreia do Sul, estão sujeitos a tarifas mais baixas. Nações com déficit comercial enfrentam taxas mais altas; por exemplo, Síria e Suíça têm taxas elevadas. O Brasil enfrenta uma tarifa de até 50% devido a questões diplomáticas e judiciais envolvendo grandes empresas de tecnologia.

A Índia também está sujeita a tarifas elevadas devido à compra de petróleo russo. Esta decisão dos EUA foi tomada sem um acordo internacional, gerando controvérsias. O governo indiano expressou descontentamento e planeja tomar medidas para proteger seus interesses comerciais.

Manuel Furriela, especialista em direito internacional pela USP, comentou que essas mudanças representam uma nova era nas relações comerciais com os Estados Unidos, afetando significativamente a economia global e as economias de países como o Brasil e a Índia.

