Turquia busca cessar-fogo em meio a intensificação dos ataques russos Ministério da Defesa turco destaca trégua como essencial para negociações de paz Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 17h44 (Atualizado em 21/08/2025 - 17h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Rússia intensificou ataques na Ucrânia com mais de 570 drones e 40 mísseis.

A Turquia destaca a necessidade de um cessar-fogo para negociar a paz.

O ministro das Relações Exteriores da França condena os ataques russos e pede mais pressão sobre Moscou.

A Turquia considera enviar uma missão de paz à Ucrânia como parte de garantias de segurança na região.

Próxima de russos e ucranianos, Turquia entra nas discussões de paz no Leste Europeu

A Rússia intensificou suas operações militares na Ucrânia com o lançamento de mais de 570 drones e 40 mísseis em áreas residenciais de 20 regiões ucranianas. Em meio a essa escalada, a Turquia destacou a importância de um cessar-fogo para avançar nas negociações de paz.

O ministro das Relações Exteriores da França condenou os ataques russos recentes, afirmando que eles demonstram a falta de comprometimento da Rússia com as conversas de paz. A França enfatizou a necessidade de aumentar a pressão sobre Moscou para encerrar o conflito.

A Turquia mantém relações tanto com Kiev quanto com Moscou e expressou apoio à integridade territorial da Ucrânia, fornecendo ajuda militar enquanto se opõe às sanções à Rússia. Uma fonte do Ministério da Defesa turco sublinhou que é crucial garantir uma trégua antes de qualquer decisão adicional.

Nos Estados Unidos e na Europa, planejadores militares discutem garantias de segurança para a Ucrânia. A Turquia, membro da OTAN, avalia a possibilidade de enviar uma missão de paz permanente à Ucrânia como parte dessas garantias. A autoridade turca ressaltou o compromisso do país em apoiar iniciativas que promovam a paz e segurança na região.

‌



Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela Universidade de São Paulo, afirmou que uma trégua não ocorrerá sem um acordo definitivo, já que “a Rússia entende que tem que manter a pressão para chegar num acordo que interessa”. Ele considera positiva a entrada da Turquia nas negociações, especialmente se envolver tropas de paz em conjunto com países da União Europeia.

Perguntas e Respostas

Qual é o contexto atual das operações militares russas na Ucrânia?

‌



A Rússia intensificou suas operações militares na Ucrânia com o lançamento de mais de 570 drones e 40 mísseis em áreas residenciais de 20 regiões ucranianas.

Qual é a posição da Turquia em relação ao cessar-fogo?

‌



A Turquia destacou a importância de um cessar-fogo para avançar nas negociações de paz, considerando-o crucial antes de qualquer decisão adicional.

Como a França está reagindo aos ataques russos?

O ministro das Relações Exteriores da França condenou os ataques russos, afirmando que eles demonstram a falta de comprometimento da Rússia com as conversas de paz.

Qual é a perspectiva de uma missão de paz na Ucrânia pela Turquia?

A Turquia, membro da OTAN, avalia a possibilidade de enviar uma missão de paz permanente à Ucrânia como parte das garantias de segurança discutidas por planejadores militares nos Estados Unidos e na Europa.

Assista ao vídeo - Próxima de russos e ucranianos, Turquia entra nas discussões de paz no Leste Europeu

Veja também

‌



Ministério da defesa turco se manifestou sobre negociações e afirmou que é preciso garantir um cessar-fogo antes de qualquer decisão

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Próxima de russos e ucranianos, Turquia entra nas discussões de paz no Leste Europeu Zelensky impõe condições para reunião com Putin e descarta China como nação garantidora Compra de alimentos perecíveis pelo governo é positiva para os pequenos produtores; entenda Chanceler russo questiona legitimidade de Zelensky na presidência da Ucrânia Ruas não estão preparadas para quantidade de motociclistas, diz especialista Mais de 60% das denúncias de crime na internet são de abuso infantil, diz relatório Resposta do Congresso à adultização nas redes é tardia, mas importante; veja análise Indústria brasileira recupera competitividade após decisão dos EUA sobre aço e alumínio; entenda 'Manobra de intimidação', diz especialista sobre ações de Trump perto da costa da Venezuela Israel convoca reservistas para intensificar operações na Faixa de Gaza Especialista fala sobre a probabilidade de um cessar-fogo entre Israel e Hamas COP30: 80% dos países ainda não atualizaram compromissos com redução de emissões de gases Rússia tem vantagem nas negociações e não quer ‘simples cessar-fogo’, diz especialista Análise: OMC é ineficaz para barrar tarifaço e negociação direta está valendo mais Impacto da Magnitsky sobre a operação dos bancos no Brasil ainda é uma incógnita, diz economista Taxa dos EUA sobre madeira brasileira é baseada em ‘mentira’, segundo economista Adultização: conversas de crianças com IA podem resultar em estímulo a conteúdo erótico; entenda Guerra entre Rússia e Ucrânia deve ‘congelar’, analisa especialista 'Temos que preservar a liberdade de expressão', diz advogado sobre regulamentação das big techs ‘Rasgar a Carta da ONU’, diz especialista sobre anexação de territórios ucranianos pela Rússia

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!