Turquia busca cessar-fogo em meio a intensificação dos ataques russos
Ministério da Defesa turco destaca trégua como essencial para negociações de paz
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A Rússia intensificou suas operações militares na Ucrânia com o lançamento de mais de 570 drones e 40 mísseis em áreas residenciais de 20 regiões ucranianas. Em meio a essa escalada, a Turquia destacou a importância de um cessar-fogo para avançar nas negociações de paz.
O ministro das Relações Exteriores da França condenou os ataques russos recentes, afirmando que eles demonstram a falta de comprometimento da Rússia com as conversas de paz. A França enfatizou a necessidade de aumentar a pressão sobre Moscou para encerrar o conflito.
A Turquia mantém relações tanto com Kiev quanto com Moscou e expressou apoio à integridade territorial da Ucrânia, fornecendo ajuda militar enquanto se opõe às sanções à Rússia. Uma fonte do Ministério da Defesa turco sublinhou que é crucial garantir uma trégua antes de qualquer decisão adicional.
Nos Estados Unidos e na Europa, planejadores militares discutem garantias de segurança para a Ucrânia. A Turquia, membro da OTAN, avalia a possibilidade de enviar uma missão de paz permanente à Ucrânia como parte dessas garantias. A autoridade turca ressaltou o compromisso do país em apoiar iniciativas que promovam a paz e segurança na região.
Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela Universidade de São Paulo, afirmou que uma trégua não ocorrerá sem um acordo definitivo, já que “a Rússia entende que tem que manter a pressão para chegar num acordo que interessa”. Ele considera positiva a entrada da Turquia nas negociações, especialmente se envolver tropas de paz em conjunto com países da União Europeia.
Perguntas e Respostas
Qual é o contexto atual das operações militares russas na Ucrânia?
A Rússia intensificou suas operações militares na Ucrânia com o lançamento de mais de 570 drones e 40 mísseis em áreas residenciais de 20 regiões ucranianas.
Qual é a posição da Turquia em relação ao cessar-fogo?
A Turquia destacou a importância de um cessar-fogo para avançar nas negociações de paz, considerando-o crucial antes de qualquer decisão adicional.
Como a França está reagindo aos ataques russos?
O ministro das Relações Exteriores da França condenou os ataques russos, afirmando que eles demonstram a falta de comprometimento da Rússia com as conversas de paz.
Qual é a perspectiva de uma missão de paz na Ucrânia pela Turquia?
A Turquia, membro da OTAN, avalia a possibilidade de enviar uma missão de paz permanente à Ucrânia como parte das garantias de segurança discutidas por planejadores militares nos Estados Unidos e na Europa.
