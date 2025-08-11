Vice-presidente dos EUA prevê insatisfação em acordo entre Rússia e Ucrânia J.D. Vance comenta sobre desafios nas negociações de paz entre os países Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, prevê descontentamento tanto na Rússia quanto na Ucrânia em possível acordo de paz.

Os EUA buscam um pacto que seja aceitável para ambos, mas as rígidas posições de cada país dificultam concessões.

O analista Vladimir Feijó destaca que ambos os lados contam com o apoio de aliados para manter suas exigências, afetando milhões de pessoas.

Donald Trump opta por encontros diretos entre líderes para agilizar negociações, em vez de seguir a diplomacia tradicional.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que tanto Rússia quanto Ucrânia podem não se sentir satisfeitas com os termos de um possível acordo de paz. Apesar dos esforços dos EUA para mediar uma solução, Vance acredita que o descontentamento persistirá entre os envolvidos no conflito.

Durante uma entrevista, Vance ressaltou que os EUA buscam um pacto aceitável para ambos os países, mas que as posições rígidas de Rússia e Ucrânia dificultam concessões. O presidente ucraniano insiste na integridade territorial do país, enquanto Moscou defende o controle das regiões anexadas como ponto crucial nas negociações.

O analista internacional Vladimir Feijó destacou que ambos os lados estabeleceram limites firmes, contando com o apoio de aliados internacionais para manter suas posições. Essa situação tem impacto direto na vida de milhões de pessoas afetadas pela guerra, incluindo refugiados que deixaram suas casas em busca de segurança.

Feijó também comentou sobre a abordagem de Donald Trump nas negociações, enfatizando que o ex-presidente prefere encontros diretos entre líderes, como ele e Vladimir Putin, em vez de depender da diplomacia tradicional. Essa estratégia visa finalizar acordos presencialmente antes de oficializá-los por meio de canais diplomáticos convencionais.

Veja também

‌



Empresário Samuel Medina aparece no topo com 21,2% das intenções de voto; desde 2005, a esquerda venceu todas em primeiro turno

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Direita deve voltar ao poder na Bolívia, indicam pesquisas J.D. Vance afirma que Ucrânia e Rússia não ficarão contentes com termos sugeridos por Trump Não existe mais vontade de diálogo da Coreia do Norte com o Sul, diz especialista Análise: Trump e líderes europeus buscam acordo que não escancare derrota esmagadora do Ocidente Descoberta de reserva de petróleo no litoral garante ‘prolongamento da relevância do pré-sal’ Governo americano busca incluir Zelensky em reunião entre Trump e Putin no Alasca Mais uma? Regiões Sul e Sudeste devem ter nova frente fria a partir de quinta-feira (14) Análise: Brasil precisa de políticas públicas efetivas no combate ao desmatamento, além de boas leis ‘Peso político’: economista analisa principais desafios do mercado brasileiro em meio ao tarifaço Linhas de crédito e juros subsidiados: entenda o que pode compor o plano de contingência ao tarifaço Entenda o novo modelo de financiamento imobiliário que o governo estuda implantar Nova onda de frio será parecida com as anteriores, diz meteorologista Netanyahu diz que não pretende anexar Gaza, mas entregar território no futuro às autoridades árabes Tarifas de Trump podem 'empurrar Nova Déli para o colo da China', diz pesquisador O que significa 'congelar' a invasão russa na Ucrânia, proposta do premiê polonês Estados Unidos intensificam sanções sobre o Irã e podem aproximar o país da China Confronto comercial entre China e EUA levaria à derrocada da economia internacional, diz pesquisador EUA propõem ajuda ao Líbano para desarmar Hezbollah; 'melhor notícia', avalia professor Reunião entre Putin e Trump pode selar paz na guerra entre Rússia e Ucrânia? Entenda Com nova queda, agora é o momento de comprar dólar?

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!