Vice-presidente dos EUA prevê insatisfação em acordo entre Rússia e Ucrânia

Vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, prevê descontentamento tanto na Rússia quanto na Ucrânia em possível acordo de paz.
Os EUA buscam um pacto que seja aceitável para ambos, mas as rígidas posições de cada país dificultam concessões.
O analista Vladimir Feijó destaca que ambos os lados contam com o apoio de aliados para manter suas exigências, afetando milhões de pessoas.
Donald Trump opta por encontros diretos entre líderes para agilizar negociações, em vez de seguir a diplomacia tradicional.
O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que tanto Rússia quanto Ucrânia podem não se sentir satisfeitas com os termos de um possível acordo de paz. Apesar dos esforços dos EUA para mediar uma solução, Vance acredita que o descontentamento persistirá entre os envolvidos no conflito.
Durante uma entrevista, Vance ressaltou que os EUA buscam um pacto aceitável para ambos os países, mas que as posições rígidas de Rússia e Ucrânia dificultam concessões. O presidente ucraniano insiste na integridade territorial do país, enquanto Moscou defende o controle das regiões anexadas como ponto crucial nas negociações.
O analista internacional Vladimir Feijó destacou que ambos os lados estabeleceram limites firmes, contando com o apoio de aliados internacionais para manter suas posições. Essa situação tem impacto direto na vida de milhões de pessoas afetadas pela guerra, incluindo refugiados que deixaram suas casas em busca de segurança.
Feijó também comentou sobre a abordagem de Donald Trump nas negociações, enfatizando que o ex-presidente prefere encontros diretos entre líderes, como ele e Vladimir Putin, em vez de depender da diplomacia tradicional. Essa estratégia visa finalizar acordos presencialmente antes de oficializá-los por meio de canais diplomáticos convencionais.
