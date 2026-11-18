A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (17) a MP (Medida Provisória) 1.389/2026, que abre crédito extraordinário de R$ 6,6 bilhões para a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) pagar a subvenção aos combustíveis.



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