Xi Jinping recebe líder sul-coreano às margens da Apec
Segundo Seul, Pequim apoia vários esforços para aliviar tensões na península coreana
O presidente chinês Xi Jinping se encontrou com o presidente sul-coreano Lee Jae Myung, nesta quarta-feira (18). Segundo Seul, Pequim apoia vários esforços para aliviar as tensões na península coreana.
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