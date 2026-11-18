O presidente chinês Xi Jinping se encontrou com o presidente sul-coreano Lee Jae Myung, nesta quarta-feira (18). Segundo Seul, Pequim apoia vários esforços para aliviar as tensões na península coreana.



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