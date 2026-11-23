Dólar abriu em alta nesta segunda-feira (23), atingindo o maior patamar da moeda (R$ 6,00) desde abril de 2025. Já o Ibovespa abriu em queda, em torno dos 164 mil pontos. As mudanças dentro do mercado financeiro estão relacionadas com as incertezas sobre as políticas fiscais, o pós-eleitoral e os gastos públicos do governo brasileiro.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!