Uma mulher de 59 anos foi resgatada após viver mais de 35 anos em um trabalho semelhante à escravidão na cidade de Embu das Artes, em São Paulo. A vítima foi separada de seu filho ainda bebê e nunca mais viu a sua família.



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