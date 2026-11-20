Mulher é resgatada após trabalhar 35 anos sem salário
Vítima de 59 anos dormia em colchão e não tinha sequer acesso ao vaso sanitário
Uma mulher de 59 anos foi resgatada após viver mais de 35 anos em um trabalho semelhante à escravidão na cidade de Embu das Artes, em São Paulo. A vítima foi separada de seu filho ainda bebê e nunca mais viu a sua família.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Rebeldes Houthis atacam prédio mais alto da Arábia Saudita
Torre de 385 metros de altura abriga a sede do fundo soberano do país; não há relatos de mortes
Vladimir Putin defende comparação entre cúpulas
Aliados da Ucrânia expressaram preocupação de que reunião replicasse Conferência de Yalta
Julgamento da Lei da Dosimetria no STF deve começar no dia 4 de dezembro
Mudança pode reduzir as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro
Rússia lança mísseis balísticos e drones contra Kiev
Esses foram os maiores ataques contra vias que ligam margens do Rio Dnipro
Prazo para pedir reaplicação da prova do Enem termina nesta sexta (20)
Estudantes que tiveram doenças contagiosas ou problemas logísticos podem pedir
Hora extra fica mais cara com escala de trabalho 5x2
Nova jornada tem redução do limite de 44 para 42 horas semanais a partir de dezembro
Polônia denuncia invasão do espaço aéreo pela Rússia
Já na Estônia, passagens de fronteira rodoviária serão fechados por 'motivos de segurança'
Trump fala sobre encontro histórico com Xi Jinping e Vladimir Putin
Presidente dos EUA fez um balanço da viagem à Ásia nesta sexta-feira (20)
Donald Trump faz balanço de viagem à Ásia
Presidente fala sobre encontro histórico com Xi Jinping e Vladimir Putin, além de outros assuntos
UE confirma invasão a sistemas e exposição de informações
Ferramenta de IA teria sido usada para ciberataque; sistemas foram desligados para amenizar danos
Especialista analisa encontro entre China, EUA e Rússia
'Declaração de paz' assinada diz que países se comprometem a defender estabilidade, estratégia e segurança internacional
Empresa de IA desbanca recorde da SpaceX
Companhia também prepara pacote privado para público seleto do mercado da tecnologia
Polícia intensifica fiscalização no feriado prolongado
Consciência Negra deve aumentar movimento nas rodovias no país
Taiwan relata presença de duas aeronaves militares russas
É a segunda vez esta semana que aeronaves do tipo sobrevoam espaço de defesa aérea da ilha