Após o encontro com o presidente chinês Xi Jinping e o norte-americano Donald Trump, o presidente russo Vladimir Putin defendeu a comparação da cúpula da APEC com a Conferência de Yalta.



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