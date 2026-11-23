Trump diz que Europa está 'gastando muito com a Ucrânia'
Segundo Volodymyr Zelensky, declaração do norte-americano não soou como ameaça
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a líderes europeus que eles estão "gastando muito com a Ucrânia".
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