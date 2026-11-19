A UE (União Europeia) confirmou nesta quinta-feira (19) que foi alvo de um ciberataque em 22 de outubro, que expôs dados pessoais de funcionários, como salários, horários de trabalho e despesas médicas.



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