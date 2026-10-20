Entenda quais estratégias podem ser adotadas na redação do Enem em 2026
De acordo com o MEC, mais de 5 milhões de candidatos se inscreveram neste ano
A preparação para a prova de redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que ocorre em 8 de novembro, requer atenção especial dos candidatos.
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