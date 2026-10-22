Estados não batem meta de vacinação contra o sarampo

O Brasil enfrenta dificuldades para atingir a meta de vacinação contra sarampo, com nenhum estado alcançando os 95% esperados pelo Ministério da Saúde para crianças menores de 2 anos.



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