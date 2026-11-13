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Estudantes podem encontrar novamente 'testlets' no segundo dia de Enem

Especialista analisa a primeira etapa e dá orientações para o próximo exame

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O segundo dia de provas do Enem está marcado para este domingo (15). Os candidatos enfrentarão questões de ciências da natureza e matemática.

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