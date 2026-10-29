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Governo tem superávit de R$ 4,8 milhões no mês de setembro

Apesar do resultado positivo, no acumulado do ano houve déficit primário de R$ 90,2 bilhões

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As contas do governo tiveram um superávit de R$ 4,8 bilhões em setembro, o melhor saldo para o mês desde 2023.

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