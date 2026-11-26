Os investimentos exteriores no Brasil atingiram a marca de US$ 1,3 trilhão em 2025, o que equivale a quase metade do PIB (Produto Interno Bruto), um recorde da série histórica.



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