Limite do crédito rotativo será reduzido
Bancos devem diminuir gradualmente limites para usuários frequentes
A partir de 1º de julho, os limites dos cartões de crédito para quem utiliza o crédito rotativo com frequência serão reduzidos.
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