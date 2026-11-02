Mais de 100 mil candidatos participam da primeira fase da Fuvest

Exame foi realizado em 88 escolas da região metropolitana de São Paulo, interior e litoral paulista, e disponibiliza 8.147 vagas para a Universidade de São Paulo. Dentre os cursos mais concorridos estão: Medicina, Psicologia, Relações Internacionais, entre outros.



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