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Mais de 100 mil candidatos participam da primeira fase da Fuvest

Lista dos aprovados para a segunda fase será divulgada em 23 de novembro

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Exame foi realizado em 88 escolas da região metropolitana de São Paulo, interior e litoral paulista, e disponibiliza 8.147 vagas para a Universidade de São Paulo. Dentre os cursos mais concorridos estão: Medicina, Psicologia, Relações Internacionais, entre outros.

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