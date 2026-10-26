Oferta de crédito no Pix vai precisar de autorização prévia

O Banco Central definiu que as ofertas de empréstimo no Pix vão depender de autorização prévia do cliente. A norma entrará em vigor a partir de 1° de julho de 2027. Outra novidade é que, a partir de 31 de março de 2027, as instituições financeiras deverão implementar um mecanismo claro de bloqueio de propagandas e ofertas ativas. Também a partir de 1° de julho de 2027, as instituições deverão fornecer um painel de dívidas, no qual reunirá informações sobre as operações de crédito, aumentando a transparência sobre o nível de endividamento do cliente.



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