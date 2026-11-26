A prévia da inflação para o mês de novembro apresentou uma desaceleração ao registrar 0,22%, conforme dados divulgados pelo IBGE. Esse índice ficou abaixo do registrado em outubro e acumula uma alta de 4,38%. O setor que mais se destacou foi o de alimentação e bebidas, com incremento de 1,51%. Produtos como tomate e cebola tiveram aumentos expressivos nos preços: quase 40% para o tomate e cerca de 20% para a cebola. O economista Rodrigo Simões analisou as causas do fenômeno e as possíveis reações do Banco Central.



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