Tornado deixa estragos e desalojados em cidades do Paraná
250 casas e quatro edificações foram destruídas pela força dos ventos
No último feriado prolongado, o estado do Paraná foi atingido por eventos climáticos severos que resultaram em danos significativos. Mais de 250 residências e quatro edifícios foram danificados devido a ventos intensos e granizo. Entre as cidades afetadas estão Foz de Iguaçu, Londrina e Maringá. Um tornado foi registrado em Manoel Ribas.
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