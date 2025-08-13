Logo R7.com
Viktor Orbán afirma vitória russa na guerra contra a Ucrânia

Primeiro-ministro húngaro critica postura da UE em relação à Ucrânia

  • Viktor Orbán afirma que a Rússia venceu a guerra contra a Ucrânia.
  • O primeiro-ministro húngaro critica a postura da UE em relação ao conflito.
  • A Hungria foi o único país da UE a não apoiar a inclusão da Ucrânia em negociações de paz.
  • A declaração de Orbán provoca discussões sobre alinhamento ideológico entre extrema direita e seus laços históricos com a Rússia.

 

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, declarou que a Rússia venceu a guerra contra a Ucrânia. Ele afirmou que o conflito não é interminável, pois acredita que a derrota ucraniana já ocorreu e que o Ocidente eventualmente reconhecerá isso.

Orbán destacou que a Hungria foi o único país da União Europeia que não apoiou uma declaração conjunta para incluir a Ucrânia nas negociações de paz entre Estados Unidos e Rússia. Ele classificou essa postura europeia como “ridícula e patética”.

A declaração gerou discussões sobre o alinhamento ideológico entre lideranças de extrema direita na Rússia e no Ocidente, apesar das relações históricas entre a Rússia e governos de esquerda. A Rússia enfrenta desafios econômicos e políticos devido ao conflito, enquanto mantém laços comerciais com o Brasil sob os governos de Lula e Vladimir Putin.

O que afirmou o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán sobre a guerra na Ucrânia?

Viktor Orbán declarou que a Rússia venceu a guerra contra a Ucrânia e que a derrota ucraniana já ocorreu.


Como Orbán criticou a postura da União Europeia em relação à Ucrânia?

Orbán criticou a União Europeia por sua postura, afirmando que a Hungria foi o único país a não apoiar uma declaração conjunta que incluísse a Ucrânia nas negociações de paz entre os Estados Unidos e a Rússia, classificando a atitude europeia como ‘ridícula e patética’.

Qual foi a reação às declarações de Orbán sobre a Rússia e a Ucrânia?

As declarações de Orbán geraram discussões sobre o alinhamento ideológico entre lideranças de extrema direita na Rússia e no Ocidente, apesar das tradições históricas entre a Rússia e governos de esquerda.


Qual a situação econômica e política da Rússia em meio ao conflito?

A Rússia enfrenta desafios econômicos e políticos devido ao conflito, mas mantém laços comerciais com o Brasil sob as administrações de Lula e Vladimir Putin.

