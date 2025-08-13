Viktor Orbán afirma vitória russa na guerra contra a Ucrânia
Primeiro-ministro húngaro critica postura da UE em relação à Ucrânia
O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, declarou que a Rússia venceu a guerra contra a Ucrânia. Ele afirmou que o conflito não é interminável, pois acredita que a derrota ucraniana já ocorreu e que o Ocidente eventualmente reconhecerá isso.
Orbán destacou que a Hungria foi o único país da União Europeia que não apoiou uma declaração conjunta para incluir a Ucrânia nas negociações de paz entre Estados Unidos e Rússia. Ele classificou essa postura europeia como “ridícula e patética”.
A declaração gerou discussões sobre o alinhamento ideológico entre lideranças de extrema direita na Rússia e no Ocidente, apesar das relações históricas entre a Rússia e governos de esquerda. A Rússia enfrenta desafios econômicos e políticos devido ao conflito, enquanto mantém laços comerciais com o Brasil sob os governos de Lula e Vladimir Putin.
