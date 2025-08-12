Zelensky busca novos aliados em meio ao avanço russo na Ucrânia
Presidente ucraniano intensifica esforços diplomáticos diante das ofensivas russas
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que não há sinais de que a Rússia esteja disposta a interromper o conflito. Ele destacou que Moscou está se preparando para novas ofensivas, enquanto busca aumentar a pressão internacional sobre o país.
Zelensky está buscando apoio além da Europa e da OTAN, tentando mobilizar países como Índia e Arábia Saudita. Ele acredita que as sanções atuais não são suficientes para acabar com o conflito e defende uma intensificação das medidas contra Moscou.
Informações da agência Reuters indicam que as forças russas avançaram 10 km ao norte em duas frentes de batalha, com o objetivo de controlar a região de Donetsk e pressionar Kiev a ceder território. Autoridades relatam que as defesas estão sendo penetradas, permitindo um rápido acúmulo de forças russas.
Em entrevista à RECORD, o professor Vitelio Brustolin analisou que ambos os lados têm ganho território, mas não há indícios de cessar-fogo. Ele comentou sobre a reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin, afirmando que não se espera avanços significativos em direção à paz.
