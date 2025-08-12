Zelensky busca novos aliados em meio ao avanço russo na Ucrânia Presidente ucraniano intensifica esforços diplomáticos diante das ofensivas russas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 18h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Zelensky alerta que a Rússia não demonstra interesse em interromper o conflito.

O presidente ucraniano busca apoio de países fora da Europa e da OTAN, como Índia e Arábia Saudita.

Forças russas avançam 10 km em Donetsk, pressionando Kiev por território.

Especialistas indicam que não há sinais de cessar-fogo, mesmo após encontros diplomáticos.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que não há sinais de que a Rússia esteja disposta a interromper o conflito. Ele destacou que Moscou está se preparando para novas ofensivas, enquanto busca aumentar a pressão internacional sobre o país.

Zelensky está buscando apoio além da Europa e da OTAN, tentando mobilizar países como Índia e Arábia Saudita. Ele acredita que as sanções atuais não são suficientes para acabar com o conflito e defende uma intensificação das medidas contra Moscou.

Informações da agência Reuters indicam que as forças russas avançaram 10 km ao norte em duas frentes de batalha, com o objetivo de controlar a região de Donetsk e pressionar Kiev a ceder território. Autoridades relatam que as defesas estão sendo penetradas, permitindo um rápido acúmulo de forças russas.

Em entrevista à RECORD, o professor Vitelio Brustolin analisou que ambos os lados têm ganho território, mas não há indícios de cessar-fogo. Ele comentou sobre a reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin, afirmando que não se espera avanços significativos em direção à paz.

Qual é a situação atual do conflito entre a Ucrânia e a Rússia segundo o presidente Volodymyr Zelensky?

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que não há sinais de que a Rússia esteja disposta a interromper o conflito e que Moscou está se preparando para novas ofensivas, enquanto aumenta a pressão internacional.

Quais países Zelensky está tentando mobilizar para obter apoio no conflito?

Zelensky está buscando apoio além da Europa e da OTAN, tentando mobilizar países como Índia e Arábia Saudita.

Quais são as informações sobre o avanço das forças russas na Ucrânia?

As forças russas avançaram 10 km ao norte em duas frentes de batalha, com o objetivo de controlar a região de Donetsk e pressionar Kiev a ceder território.

O que o professor Vitelio Brustolin comentou sobre a possibilidade de um cessar-fogo?

Em entrevista à **RECORD**, o professor Vitelio Brustolin analisou que não há indícios de cessar-fogo e que ambos os lados têm ganho território, além de destacar que não se espera avanços significativos em direção à paz.

