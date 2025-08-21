Logo R7.com
Rússia x Ucrânia


Zelensky condiciona encontro com Putin a garantias ocidentais

Presidente ucraniano exclui China da segurança em negociações com Rússia

  • Volodymyr Zelensky condiciona encontro com Vladimir Putin a garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia.
  • China é excluída como garantidora devido ao seu apoio à Rússia.
  • Zelensky aceita possível participação de Donald Trump em reuniões e espera resposta firme dos EUA se Putin recusar o encontro.
  • Especialista sugere que Europa e EUA são as melhores opções para garantir a segurança da Ucrânia.

 

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estabeleceu que um encontro com o líder russo, Vladimir Putin, só ocorrerá se as potências ocidentais fornecerem garantias de segurança à Ucrânia. Zelensky descartou a China como uma possível garantidora devido ao seu apoio econômico e militar à Rússia.

Zelensky aceitou a possível participação de Donald Trump em uma reunião trilateral e espera que os Estados Unidos respondam com firmeza caso Putin rejeite o encontro com Kiev. O presidente ucraniano também destacou a importância de saber as intenções de Moscou antes de discutir um possível acordo de paz.

O especialista em direito internacional Manuel Furriela explicou que a exclusão da China se deve ao seu relacionamento econômico e político com a Rússia. Ele sugeriu que a Europa e os Estados Unidos são as melhores opções para apoiar a segurança da Ucrânia, com a Europa fornecendo tropas e os Estados Unidos garantindo o espaço aéreo.

Quais são as condições que Zelensky impôs para um encontro com Putin?


O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que um encontro com o líder russo, Vladimir Putin, somente ocorrerá se as potências ocidentais fornecerem garantias de segurança à Ucrânia.

Por que Zelensky descartou a China como garantidora nas negociações com a Rússia?


Zelensky descartou a China como uma possível garantidora devido ao seu apoio econômico e militar à Rússia.

Qual foi a posição de Zelensky em relação à participação de Donald Trump na reunião?


Zelensky aceitou a possível participação de Donald Trump em uma reunião trilateral e espera uma resposta firme dos Estados Unidos caso Putin rejeite o encontro com Kiev.

O que o especialista Manuel Furriela sugeriu sobre o apoio à segurança da Ucrânia?

O especialista em direito internacional Manuel Furriela sugeriu que a Europa e os Estados Unidos são as melhores opções para apoiar a segurança da Ucrânia, com a Europa fornecendo tropas e os Estados Unidos garantindo o espaço aéreo.

