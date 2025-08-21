Zelensky condiciona encontro com Putin a garantias ocidentais Presidente ucraniano exclui China da segurança em negociações com Rússia Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 16h50 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h50 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Volodymyr Zelensky condiciona encontro com Vladimir Putin a garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia.

China é excluída como garantidora devido ao seu apoio à Rússia.

Zelensky aceita possível participação de Donald Trump em reuniões e espera resposta firme dos EUA se Putin recusar o encontro.

Especialista sugere que Europa e EUA são as melhores opções para garantir a segurança da Ucrânia.

Zelensky impõe condições para reunião com Putin e descarta China como nação garantidora

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estabeleceu que um encontro com o líder russo, Vladimir Putin, só ocorrerá se as potências ocidentais fornecerem garantias de segurança à Ucrânia. Zelensky descartou a China como uma possível garantidora devido ao seu apoio econômico e militar à Rússia.

Zelensky aceitou a possível participação de Donald Trump em uma reunião trilateral e espera que os Estados Unidos respondam com firmeza caso Putin rejeite o encontro com Kiev. O presidente ucraniano também destacou a importância de saber as intenções de Moscou antes de discutir um possível acordo de paz.

O especialista em direito internacional Manuel Furriela explicou que a exclusão da China se deve ao seu relacionamento econômico e político com a Rússia. Ele sugeriu que a Europa e os Estados Unidos são as melhores opções para apoiar a segurança da Ucrânia, com a Europa fornecendo tropas e os Estados Unidos garantindo o espaço aéreo.

Zelensky impõe condições para reunião com Putin e descarta China como nação garantidora

