Zelensky condiciona encontro com Putin a garantias ocidentais
Presidente ucraniano exclui China da segurança em negociações com Rússia
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estabeleceu que um encontro com o líder russo, Vladimir Putin, só ocorrerá se as potências ocidentais fornecerem garantias de segurança à Ucrânia. Zelensky descartou a China como uma possível garantidora devido ao seu apoio econômico e militar à Rússia.
Zelensky aceitou a possível participação de Donald Trump em uma reunião trilateral e espera que os Estados Unidos respondam com firmeza caso Putin rejeite o encontro com Kiev. O presidente ucraniano também destacou a importância de saber as intenções de Moscou antes de discutir um possível acordo de paz.
O especialista em direito internacional Manuel Furriela explicou que a exclusão da China se deve ao seu relacionamento econômico e político com a Rússia. Ele sugeriu que a Europa e os Estados Unidos são as melhores opções para apoiar a segurança da Ucrânia, com a Europa fornecendo tropas e os Estados Unidos garantindo o espaço aéreo.
