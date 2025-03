Conexão Verde: Derretimento de geleiras causa impactos em cadeia Record News|Do canal Record News no YouTube 21/03/2025 - 17h00 (Atualizado em 21/03/2025 - 18h05 ) twitter

Um novo relatório da organização meteorológica mundial, divulgado hoje mostra que o ritmo acelerado do derretimento das geleiras pode desencadear impactos em cadeias e é o segundo fator de elevação do nível do mar. Além da elevação do nível dos oceanos, as consequências, que podem ser sentidas no mundo todo, são, por exemplo, risco de desabastecimento, aumento de riscos naturais, como inundações. Layla McClaskey, pesquisadora do Núcleo Avançado de Transição Energética da FGV Direito Rio, comenta sobre o assunto.

