Conexão Verde: Setor produtivo lança iniciativa com foco na COP30 Record News|Do canal Record News no YouTube 10/03/2025 - 14h31 (Atualizado em 11/03/2025 - 01h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O setor produtivo brasileiro lança o movimento de engajamento global para representação empresarial nas conferências do clima: a SB COP. O grupo é formado por instituições e empresas brasileiras e estrangeiras e tem o objetivo de dar contribuições do setor produtivo para as negociações climáticas. O lançamento será na Confederação Nacional da Indústria. Para conversar sobre o assunto, conversamos com o superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Bomtempo.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews