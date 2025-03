Conheça Nur, a primeira filhote de urso polar a nascer no Brasil Record News|Do canal Record News no YouTube 03/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 05/03/2025 - 01h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nur, a ursa polar que nasceu no Aquário de São Paulo, em novembro do ano passado, foi apresentada ao público na última quinta-feira (27). A ursinha é a primeira da espécie a nascer na América Latina. Nur é filha de Aurora com Peregrino - dois ursos polares nascidos na Rússia que vivem em há 10 anos em São Paulo.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.