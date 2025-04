Corpo de homem atacado por onça é encontrado no Mato Grosso do Sul Record News|Do canal Record News no YouTube 22/04/2025 - 23h30 (Atualizado em 27/04/2025 - 19h00 ) twitter

O corpo de um homem de 60 anos foi encontrado por equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA) nesta terça-feira (22). A vítima teria sido atacada por uma onça no pesqueiro onde trabalhava, às margens do rio Miranda, no Pantanal de Aquidauana (MS).

