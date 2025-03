Crédito do Trabalhador: entenda o novo modelo de empréstimo consignado Record News|Do canal Record News no YouTube 21/03/2025 - 18h30 (Atualizado em 22/03/2025 - 18h01 ) twitter

O Crédito do Trabalhador, o novo modelo de empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada e microempreendedores individuais, começou a valer a partir de hoje. Para entender essa nova opção de crédito, convidamos a Ana Rosa Vilches, doutora em educação financeira e diretora da DSOP, organização dedicada à disseminação da educação financeira no Brasil, para explicar sobre o assunto.

