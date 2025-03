Criança faz travessura em galão cheio de leite em Belém Record News|Do canal Record News no YouTube 28/02/2025 - 12h58 (Atualizado em 02/03/2025 - 12h10 ) twitter

Uma criança entra em galão cheio de leite em Belém, e a cena inusitada foi registrada pela mãe, que gravou um vídeo para mostrar ao marido. Segundo ela, o menino aproveitou um momento de distração, subiu na tábua ao lado do recipiente e pulou para dentro do tambor de coalhada, que estava com a tampa aberta.

