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Carol Gil está com a amarelinha após título brasileiro

Zagueira do São Paulo foi convocada após corte de Thais Ferreira

Elas com a Bola|Do R7

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A jogadora Carol Gil foi surpreendida com uma convocação de última hora para integrar a seleção brasileira feminina.

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