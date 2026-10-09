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Diálogo de Edina Alves com atletas em clássico chama a atenção; veja o vídeo

Árbitra mostrou firmeza nas decisões durante partida entre São Paulo X Santos no Paulistão Feminino

Elas com a Bola|Do R7

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A Federação Paulista de Futebol compartilhou nas redes sociais o diálogo entre a árbitra Edina Alves e as jogadoras em um clássico do Paulistão Feminino.

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