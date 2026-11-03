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Lucas Piccinato é anunciado para comandar time espanhol

Ex-comandante do Corinthians vai treinar o Valencia, que busca recuperação na Liga F

Elas com a Bola|Do R7

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O técnico Lucas Piccinato, que foi campeão com o Corinthians, agora vai comandar o Valencia, da Espanha.

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