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Pedrinho recepciona Cabulosas em BH após título da Libertadores Feminina

Principal acionista da SAF do Cruzeiro aproveitou a festa com as jogadoras

Elas com a Bola|Do R7

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Pedrinho, acionista majoritário da SAF do Cruzeiro, recepcionou o time feminino do clube após a vitória na Libertadores.

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