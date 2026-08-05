Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Dono de salão de beleza esquece informação fundamental e leva a pior no pitch

Gilson Ribeiro, da Oasys Hair, não conseguiu esclarecer as dúvidas dos titãs e foi eliminado na fase do elevador

Elevator Pitch Brasil |Do R7

  • Google News

Especialista em cabelos crespos, ondulados e cacheados, e proprietário do Oasys Hair, no Grajaú, zona sul de São Paulo, Gilson Ribeiro subiu no 'Elevador dos Sonhos' com uma ideia ambiciosa para o mercado da beleza nas periferias, mas não conseguiu expressar direito seus objetivos e esqueceu até de mencionar o valor do aporte desejado.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Beleza
  • empreendedorismo
  • empresario
  • elevator-pitch-brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.