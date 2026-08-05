Dono de salão de beleza esquece informação fundamental e leva a pior no pitch

Especialista em cabelos crespos, ondulados e cacheados, e proprietário do Oasys Hair, no Grajaú, zona sul de São Paulo, Gilson Ribeiro subiu no 'Elevador dos Sonhos' com uma ideia ambiciosa para o mercado da beleza nas periferias, mas não conseguiu expressar direito seus objetivos e esqueceu até de mencionar o valor do aporte desejado.



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