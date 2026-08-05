'Você jogou uma isca aqui': titãs quebram o protocolo para impulsionar a 'Rainha Leoa'
Dani Sabrina apresenta plano de expansão da empresa, recebe um 'não' oficial, mas ganha mentoria por fora
Dani Sabrina apresentou seu pitch no programa em busca de um investimento de R$ 50 mil para expandir sua empresa de joias, a Rainha Leoa. A empresária conta com uma trajetória inspiradora que começou com apenas R$ 300 emprestados e resultou na venda rápida das primeiras peças em 48 horas.
Dani revelou planos ambiciosos: ter 120 associadas, R$ 650 mil de faturamento mensal e 30% de margem de lucro. Ela já mapeou mais de 50 fornecedores sem investir diretamente na produção fabril. Apesar dos desafios iniciais enfrentados por mães periféricas como ela mesma, Dani enfatizou a importância da curadoria cuidadosa na seleção dos produtos oferecidos. O resultado oficial do pitch foi um ‘não’, mas ao final Dani teve uma grande notícia. Assista!
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
‘O fracasso não é uma opção’: titã João Maia dá conselho a empreendedores no 'Elevator Pitch Brasil'
No terceiro episódio, o programa tem ainda como convidado Rafael Carneiro, criador da Splash Boutique, além de Caio Maia, o jurado de IA
Empreendedor pede R$ 400 mil para óculos inovador que ensina Libras por IA
Com dois votos favoráveis e dois contrários, a decisão ficou nas mãos de Rafael Carneiro, que apoiou a ampliação da plataforma
Egressa da antiga Febem, Esmeralda Ortiz luta pelo seu sonho com projeto ambicioso
Empreendedora transforma trajetória de superação em projeto cultural e tenta conquistar os investidores
Confira o terceiro episódio do 'Elevator Pitch Brasil' na íntegra
Novos participantes apresentaram suas ideias e empresas para conquistar o investimento dos titãs
Negócio 'cheira mal': titã aponta falha crucial de empreendedor durante o pitch
Eduardo de Santana apresenta startup em busca de expansão nacional
Vidigal nas alturas! Cozinha do Arrocha conquista titãs e vai para a semifinal
Desde 2013, o negócio de Rafa Antunes oferece serviços de catering e eventos gastronômicos
Empreendedor busca aporte de R$ 500 mil para moda afrourbana no ‘Elevator Pitch Brasil’
‘Afroperifa’ atua no bairro de Perus, em São Paulo, e foca em design autoral e direção criativa para grandes marcas
‘Bem Me Vi’ pede R$ 350 mil para projeto com artistas periféricos, mas não agrada titãs
Projeto quer criar uma estrutura para artistas com aquisição de equipamentos, formação de equipe e desenvolvimento do estúdio
Cadeira.com chama atenção no ‘Elevator Pitch Brasil’, mas proposta termina sem aporte
Plataforma que conecta salões de beleza a profissionais autônomos agradou parte dos investidores, mas dúvidas impediram investimento
Empreendedor aposta em hub de negócios para a periferia, mas é reprovado no 'Elevator Pitch Brasil'
Investidores questionaram o modelo de negócio e afirmaram que o projeto precisa definir melhor seu posicionamento no mercado
Com unanimidade, empresa de Curitiba segue para próxima fase do ‘Elevator Pitch Brasil’
‘Investeendo’ tem como objetivo levar conhecimento financeiro a estudantes em situação de vulnerabilidade social
O que faz um empreendedor conquistar os Titãs do 'Elevator Pitch Brasil'? Veja os critérios
Propósito, impacto e um discurso autêntico estão entre os fatores decisivos para convencer os jurados
Prado Comunicação conquista aprovação unânime dos Titãs em busca por aporte de R$ 1 milhão
Empresa de São Paulo recebeu o investimento após apresentar resultados, estratégia de crescimento e um novo braço voltado ao mercado musical
'Afronthe': marca de moda artesanal busca R$ 200 mil para expandir e tem proposta negada
Afronthe levou ao 'Elevator Pitch Brasil' acessórios artesanais inspirados na cultura afro-brasileira