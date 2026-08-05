'Você jogou uma isca aqui': titãs quebram o protocolo para impulsionar a 'Rainha Leoa'

Dani Sabrina apresentou seu pitch no programa em busca de um investimento de R$ 50 mil para expandir sua empresa de joias, a Rainha Leoa. A empresária conta com uma trajetória inspiradora que começou com apenas R$ 300 emprestados e resultou na venda rápida das primeiras peças em 48 horas. Dani revelou planos ambiciosos: ter 120 associadas, R$ 650 mil de faturamento mensal e 30% de margem de lucro. Ela já mapeou mais de 50 fornecedores sem investir diretamente na produção fabril. Apesar dos desafios iniciais enfrentados por mães periféricas como ela mesma, Dani enfatizou a importância da curadoria cuidadosa na seleção dos produtos oferecidos. O resultado oficial do pitch foi um ‘não’, mas ao final Dani teve uma grande notícia. Assista!



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