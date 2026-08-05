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Startup voltada para produtores de conteúdo ganha elogios, mas ‘fica no quase'

Stefane sai do programa com alguns clientes para a Amiga Maker; assista

Elevator Pitch Brasil |Do R7

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Quando era criança, Stefane de Moura brincava de escritório em vez de boneca e, desde cedo, sonhava em ter um negócio próprio. Em 2025, cumpriu o objetivo ao fundar o Amigar Maker, que ajuda pessoas que querem crescer nas redes sociais, mas não o fazem por medo ou vergonha. Desde então, a empresa gerou R$ 65 mil de receita e a empreendedora já consegue faturar R$ 10 mil por mês. 


Ainda assim, Stefane deseja expandir o negócio e enxergou o Elevator Pitch Brasil como uma oportunidade para conseguir o orçamento necessário de R$ 200 mil. Os titãs viram potencial no projeto, mas também tiveram dificuldades para compreender o serviço que era oferecido. “Você vende um produto e eu não sei como é que é”, alfinetou o jurado Ricardo Bellino. Stefane saiu eliminada, mas de cabeça erguida e mais atenta às próximas oportunidades.

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