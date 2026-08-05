Startup voltada para produtores de conteúdo ganha elogios, mas ‘fica no quase'

Quando era criança, Stefane de Moura brincava de escritório em vez de boneca e, desde cedo, sonhava em ter um negócio próprio. Em 2025, cumpriu o objetivo ao fundar o Amigar Maker, que ajuda pessoas que querem crescer nas redes sociais, mas não o fazem por medo ou vergonha. Desde então, a empresa gerou R$ 65 mil de receita e a empreendedora já consegue faturar R$ 10 mil por mês.



