‘O fracasso não é uma opção’: titã João Maia dá conselho a empreendedores no 'Elevator Pitch Brasil'
No terceiro episódio, o programa tem ainda como convidado Rafael Carneiro, criador da Splash Boutique, além de Caio Maia, o jurado de IA
O programa Elevator Pitch Brasil desafia empreendedores de todo o país a apresentarem suas ideias em apenas 60 segundos, na busca por um investimento de até R$ 1 milhão. “Quem tem negócio tá conseguindo passar o recado”, avaliou a titã Nina sobre o tempo disponível para os empreendedores apresentarem seus projetos.
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