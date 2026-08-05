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‘O fracasso não é uma opção’: titã João Maia dá conselho a empreendedores no 'Elevator Pitch Brasil'

No terceiro episódio, o programa tem ainda como convidado Rafael Carneiro, criador da Splash Boutique, além de Caio Maia, o jurado de IA

Elevator Pitch Brasil |Do R7

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O programa Elevator Pitch Brasil desafia empreendedores de todo o país a apresentarem suas ideias em apenas 60 segundos, na busca por um investimento de até R$ 1 milhão. “Quem tem negócio tá conseguindo passar o recado”, avaliou a titã Nina sobre o tempo disponível para os empreendedores apresentarem seus projetos. 


A competição conta com uma banca de investidores exigentes e, neste terceiro episódio, Rafael Carneiro, criador da Splash Boutique, integra o grupo de Titãs.

Com o auxílio da inteligência artificial Caio Maia, responsável por cruzar dados e fornecer informações estratégicas, os jurados contam com um suporte extra na avaliação das propostas. “Tem que trazer para nós aquele gostinho de quero mais”, afirmou o titã João Maia ao destacar que os empreendedores precisam despertar a curiosidade dos investidores. 

Durante o programa, João Maia também relembrou sua trajetória no empreendedorismo, que começou ainda na infância, alugando brinquedos para colegas da escola. Para o investidor, a resiliência é um dos fatores mais importantes para quem deseja construir um negócio de sucesso. “A gente consegue chegar lá, mas a gente precisa da resiliência e da perseverança. Sem dúvida nenhuma, o fracasso não é uma opção", declarou.

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