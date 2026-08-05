'Não me convenceu': pitch da Mandinga Biojoias não passa do elevador

Amanda Diaz, fundadora da Mandinga Biojoias, apresentou seu pitch solicitando um investimento de R$ 200 mil. O objetivo é expandir o ateliê, contratar equipe e implementar a rastreabilidade dos produtos. A Mandinga cria acessórios com sementes dos biomas brasileiros, misturando design contemporâneo, sustentabilidade e identidade cultural.

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A ideia da Mandinga surgiu após Amanda deixar sua carreira no funcionalismo público e se inspirar na cultura quilombola. Ela notou a falta de representação no mercado de acessórios e encontrou nas biojoias uma forma de unir sua história pessoal ao empreendedorismo sustentável. Atualmente, as vendas são feitas em feiras e pontos de venda específicos. Porém, o resultado não foi o esperado. Confira!