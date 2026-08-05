'Não me convenceu': pitch da Mandinga Biojoias não passa do elevador
Amanda Diaz apresenta proposta de expansão para sua marca, mas não consegue conquistar os titãs
Amanda Diaz, fundadora da Mandinga Biojoias, apresentou seu pitch solicitando um investimento de R$ 200 mil. O objetivo é expandir o ateliê, contratar equipe e implementar a rastreabilidade dos produtos. A Mandinga cria acessórios com sementes dos biomas brasileiros, misturando design contemporâneo, sustentabilidade e identidade cultural.
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