Empilhadeira de mercado cai e deixa cliente ferida Record News|Do canal Record News no YouTube 12/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h13 )

Uma mulher ficou ferida depois que uma empilhadeira de supermercado caiu em cima dela. Acarga da empilhadeira com caixas de leite condensado caiu sobre um casal e uma criança que estavam em um dos corredores da loja. Um funcionário utilizava o equipamento usado para erguer mercadorias nas prateleiras. Houve, possivelmente, um erro no manuseio e a carga despencou. A mulher atingida em cheio pelos produtos foi socorrida e levada para atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado. O caso aconteceu na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul.

