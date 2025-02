Entenda o que está sendo discutido na reunião entre Trump e Zelensky Record News|Do canal Record News no YouTube 28/02/2025 - 14h59 (Atualizado em 28/02/2025 - 18h09 ) twitter

O encontro do presidente Donald Trump na Casa Branca, com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky acontece nesta tarde. A reunião acontece dias depois de Zelensky dizer que Trump vive em uma bolha de desinformação. Para fazer uma análise desse encontro, conversamos com o Lier Ferreira, pesquisador do Núcleo de Estudos dos países Brics da Universidade Federal Fluminense.

