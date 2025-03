Entenda os efeitos das indicações ao Oscar para o cinema nacional Record News|Do canal Record News no YouTube 03/03/2025 - 22h00 (Atualizado em 04/03/2025 - 01h19 ) twitter

Na noite de ontem (02), o Brasil fez história no Oscar ao conquistar a estatueta de Melhor Filme Internacional com o filme "Ainda Estou Aqui", que concorria em outras duas categorias. Para entender os efeitos desse prêmio para o cinema nacional, conversamos com André Guerra, que é jornalista e critico de cinema do Diário de Pernambuco.

