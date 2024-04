'Estúdio News' fala sobre capacitação profissional para jovens em vulnerabilidade neste sábado (6)

Record News |Do R7

O mercado de trabalho teve mudanças significativas nos últimos anos, principalmente durante a pandemia, tanto no perfil de profissionais buscados pelas empresas, quanto nas opções de trabalho que interessam, em especial os mais jovens. O tema ganha espaço no debate do Estúdio News deste sábado (6), a partir das 22h30, na RECORD NEWS.

“Cada vez mais o mercado vem buscando profissionais muito mais resilientes, flexíveis e adaptáveis porque cada dia é um cenário novo, é uma ferramenta nova”, diz Victoria Tafner, Sócia da ZRG, consultoria global em soluções de Capital Humano.

Para aqueles que iniciam a carreira, a dúvida de que caminho seguir pode ser um problema e a ajuda para encontrar a profissão pode vir de instituições como a UNIBES.

A instituição promove cursos de capacitação profissional para jovens em vulnerabilidade, com apoio para inclusão no mercado de trabalho, em parceria com empresas de diversos setores, facilitando o acesso desses jovens ao primeiro emprego.

“A UNIBES chega para preencher essa ansiedade do jovem, para ajudá-lo a se planejar, são seis meses de um planejamento de vida e de carreira, mostrando quem ele é, quais qualidades possui e afirmando que ele é capaz de chegar mais longe”, explica Juliana Steinberg Kanas, diretora da Área da Criança e do Adolescente (CCA) da Unibes.

Victoria destaca que é importante o profissional ser curioso, característica valorizada pelas empresas. - “Mesmo que não tenham alguma competência específica técnica, que não sejam um expert em programação, em robótica, mas que tenham vontade de ir atrás e buscar o que tem de ferramenta no mercado que pode ajudar a suprir algum gargalo”, aponta.

Para acompanhar as mudanças, o perfil dos profissionais exige flexibilidade, adaptabilidade e aprendizado contínuo. A ansiedade e expectativa de crescimento rápido na carreira e o conflito de geração são desafios para manter o elo entre empregado e empregador.

“Os jovens estão mostrando menos resiliência e mais dificuldade para lidar com o estilo de trabalho diferentes, se ele não se identifica com o ambiente, com a cultura da empresa, ele vai sair, vemos que muitos deles deixam o emprego até sem ter um outro à vista”, ressalta Victoria.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.