Exposição 'Meninas de Ouro - 1994' é inaugurada em São Paulo Record News|Do canal Record News no YouTube 11/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h09 )

A exposição 'Meninas de Ouro - 1994' foi aberta ao público no Shopping Anália Franco, no Tatuapé, em São Paulo. A mostra relembra as mulheres que fizeram história com a camisa da Seleção Brasileira feminina de basquete e conquistaram o mundo há mais de 30 anos, na decisão do Campeonato Mundial, em Sydney (Austrália).

