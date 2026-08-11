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'Link News' entrevista a maestra Andréa Botelho

Maestra brasileira é a primeira mulher a reger orquestra alemã; ela construiu carreira na Europa e se tornou referência no meio

Link Record News|Do R7

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A maestra Andrea Botelho alcançou um marco ao se tornar a primeira mulher a reger uma renomada orquestra na Alemanha. Assista na íntegra!

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