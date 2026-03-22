Reboot de ‘Buffy’ é cancelado antes da estreia; entenda

O reboot de Buffy, a Caça-Vampiros teve seu cancelamento anunciado antes mesmo da estreia do episódio piloto, previsto para março. Após quase um ano de escolha de elenco, o streaming Hulu decidiu não seguir em frente com a continuação do famoso seriado dos anos 2000, que seria dirigido pela ganhadora do Oscar Chloé Zhao e protagonizado por Ryan Kiera Armstrong. A notícia foi confirmada pela protagonista original, Sarah Michelle Gellar, que produzia e estrelava a nova produção.



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